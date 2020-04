Koduõpe on muutnud koolilapsed palju iseseisvamaks

Siiski pole abiõpetamine mühinal käima läinud. Põhjus on üsna ootamatu: lasteaiaõpetajaid, kes oleksid hätta jäänud lapsi valmis aitama, on Tapa vallas ligi paarkümmend, kuid lapsi ja nende vanemaid, kes abistamist sooviksid, palju-palju vähem. Siiski on olemas esimesed positiivsed kogemused.

Idee suunata vabad lasteaiaõpetajad aitama koduõppel lapsi videosilla vahendusel pakkus Tapa valla haridusspetsialist Anne Roos välja kaks nädalat tagasi. “Abistajaid on praegu rohkem kui abivajajaid,” tõdes Roos. “Umbes 20 lasteaiaõpetajat andsid pea kohe teada, et nemad oleksid valmis aitama, kuid reaalset koostööd on olnud vähe, sest vastavat huvi pole. Nüüd tuleb koolivaheaeg vahele ja igal juhul tahame jätkata ka pärast selle lõppemist,” rääkis haridusspetsialist.

Lasteaiaõpetajad saaksid õppimisel aidata peamiselt algklassilapsi, ja just nimelt aidata, mitte õpetada. “Õpetab ikka kooliõpetaja, abiline saab vajadusel ülesanded uuesti ette lugeda, suunata,” lausus Anne Roos. “Samas olen kuulnud, et on veel lapsi, kes tahaksid, et neid aidataks, ja minu ülesanne on nüüd aitajad ja abivajajad kokku viia. Ja ühtlasi on heameel tõdeda, et tegelikult on lapsed ja nende vanemad koduõppega kenasti hakkama saanud.”

Sama ütles ka Tamsalu gümnaasiumi direktor Aivi Must. “Vanemad tahavad ise oma lapsi aidata ja saavad kenasti hakkama,” kinnitas ta.

Paar Tamsalu last on siiski endale abiõpetaja saanud. “Ühe lapsega on koostöö väga hästi käima läinud. Mõni koostöö on aga hetkel ooteseisundis, esialgu asjad ei toiminud,” sõnas Must.

Aivi Must rääkis veel, et nii üllatav, kui see ka pole, on avaldunud koduõppe positiivsed küljed. “Meie koolis on mitu näidet, kuidas õpitulemused on mõnel lapsel paremaks läinud,” lausus ta. Musta sõnul vastupidiseid näiteid polegi.