Rakvere haigla hakkab ambulatoorset vastuvõttu taastama vähehaaval

Terviseamet on haiglatel soovitanud ambulatoorseid vastuvõtte eriolukorras mitte teha, kuid haigused käivad ikka mööda inimesi. Juba on nii mõnedki spetsialistid hoiatanud, et ravile mittepääsemine toob kaasa vaevusi ja raskeid probleeme kroonilistele haigetele, lisaks võib kasvada surmajuhtumite hulk. Märtsi viimasel reedel seiskas plaanilise ravi andmise ka Rakvere haigla, nüüd on seal kavas edasi liikuda ja otsuseid teha nädala kaupa.

Rakvere haigla juhataja Ain Suurkaev ütles, et igal nädalal peetakse aru, millises valdkonnas võiks ravi alustada. “Mõtleme, kas ja kuidas seda võiks teha. Ravitöö avamine saab läbi käidud arsti- ja patsiendipõhiselt. Püüame sündmustepõhiselt toimetada,” rääkis ta.

See omakorda tähendab eelkõige seda, kas doktor on nõus ja valmis patsiente vastu võtma näost näkku. Nõnda on juba sellest nädalast taastatud neuroloogide ja reumatoloogide vastuvõtt. Järgmisest nädalast hakatakse tegema üksikuid operatsioone. Mõistagi nõuab praegune olukord, et patsiente kontrollitaks koroonaviiruse suhtes. Seetõttu peavad kõik tegema COVID-19 testi.

“Ilma selleta kindlasti operatsioonile ei pääse. Ambulatoorsed patsiendid läbivad enne nende teenindamist mobiilse triaažikabineti,” kõneles Suurkaev.

Millal võiks arstivastuvõtud ja olukord haiglas taastuda ning jõuda kriisieelsele tasemele, Ain Suurkaev öelda ei julgenud. “Peaminister pole julgenud öelda, millal eriolukord lõpetatakse. See on seotud koroonaviiruse leviku kõvera liikumisega, kas suudame viirust taltsutada ja vaikselt välja pressida,” rääkis haiglajuht.

Plaanilise ravitegevuse lõpetamine infektsiooniohu tõttu pole aga erakorralise meditsiini osakonna patsientide arvu kasvatanud.

Kaugvastuvõtud käivad haigla ravijuhi Liis Otstaveli sõnul nii, et registreeritud patsientidele on helistatud ja pakutud kontaktvastuvõtu asemel kaugvastuvõttu telefoni teel. “Kui patsient on andnud selliseks vastuvõtuks oma nõusoleku, helistab arst patsiendile, küsitleb teda ja püüab leida võimaluse telefoni teel patsienti nõustada,” rääkis Otstavel. Niimoodi jagatakse soovitusi koduse ravi kohta, kirjutatakse välja vajalik ravim ja lepitakse kokku edasine tegevus.

Paari teistmoodi nädalat kokku võttes sõnas Rakvere haigla kõrva-nina-kurguarst Tõnis Pruler, et eriolukord toob välja meeskonnatöö tähtsuse – igaüks on oma südamest tehtud tööga panustanud ühisesse soovi pakkuda parimat meditsiinilist tuge oma kogukonnale. “Õpime iga päev oma eelmise päeva nõrkadest kohtadest ja proovime koos saada paremaks, sest selliseks väljakutseks pole meist keegi päris valmis olnud,” ütles Pruler.

Haiglajuht Ain Suurkaev on tähendanud, et juhtkond on õppinud, kuidas töötajaid ja patsiente säästa, ning selline praktiline õppimine on andnud julgust toimetada. Ain Suurkaevu sõnutsi on hakkama saadud hästi, asjad on kulgenud ladusalt, e-vastuvõtud toiminud ning patsientide suhtumine olnud mõistev.

Niisuguseid haigusjuhte, mille puhul pole saanud ravi edasi lükata, ravijuht Liis Otstaveli sõnul siiski on. Eeskätt puudutavad need selliseid erialasid nagu kirurgia, otorinolarüngoloogia, traumatoloogia ja günekoloogia.

Vabanenud haiglatöötajate kohta sõnas ravijuht, et nemad on suunatud erakorralise meditsiini ja COVID-19 osakonda.

