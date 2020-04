Autovedajate president: valitsusel puudub selge kriisist väljumise plaan

Autovedajate juhtina tõstis ta transpordisektorit silmas pidades üles praegusel ajal viis olulisemat teemat. Einar Vallbaum sõnas, et kui tööstussektor hakkab kukkuma, mõjutab see ka transporditöötajaid. Diislikütuse hinnad hakkavad aktsiisi languse tõttu stabiliseeruma ning seoses sellega kutsus assotsiatsiooni president kõiki üles kasutama rohkem Eesti vedajaid. "Klientide vähesuse pärast on hädas ka bussitransport. Kõige suuremas hädas on need autovedajad, kes on seotud kõige tugevamalt pihta saanud sektoritega. Rahvusvaheline konkurents on jätkuvalt kõrge," loetles Vallbaum.