Piltuudis: Rakveres algab koroonaviiruse laiendatud testimine

Medicumi juhatuse esimees Tõnis Allik rääkis, et proove võetakse kolmel päeval nädalas. "Täna kella 14–18 on testimispunkt avatud," sõnas Allik.

Ta lisas, et testimise koha lahtiolek sõltub vajadusest. "Esialgu plaanime testida inimesi teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval. Aga oleme graafiku osas paindlikud ja see sõltub saabunud saatekirjadest," lausus Allik.

Testimisele tulek käib nii, et kui inimene saab perearstilt saatekirja, helistab talle testimise kõnekeskus ja temaga lepitakse kokku koroonaproovi aeg.

Medicumi juhatuse esimees lisas, et Lääne-Virumaal jätkatakse ka kodus testimise pakkumist. See on mõeldud neile, kel puudub näiteks tervislikel põhjustel võimalus ise autoga mobiilsesse proovivõtukohta tulla.