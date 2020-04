Õpetaja hajameelsus andis häkkerile võimaluse

Tapa vallavanem Riho Tell oli täna pärastlõunal pisut üllatunud, kui kuulis maakonnalehelt, et eile oli alustatud kriminaalmenetlust Tapa vallas asuva kooli teate alusel, milles märgiti, et keegi oli pahatahtlikult sisenenud õpetaja Stuudiumi keskkonda. Seal oli muudetud õpilaste hindeid, lisatud õpilastele märkuseid ning saadetud sealt õpetaja nimel välja solvavaid kirju.