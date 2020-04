Veideman naaseb Tarva ridadesse, Saagest saab meeskonna uus tsenter

Rain Veidemaniga koos esindavad Tarvast peagi algavas virtuaalses võistlussarjas Rakvere esindusmeeskonna palluritest veel Kristo Saage, Tormi Niits, Egert Haller ja Arvan-Johhannes Lippasaar ning klubi taustajõudude hulka kuuluv Ragnar Leppikus. Tiimi seitsmes liige on aga tõeline e-spordi asjatundja, kes liitub draft’i alusel ehk värvatakse eraldi.

Eile viimast päeva omaette kohustuslikus karantiinis veetnud Veideman kinnitas, et on küll Tarva meeskonnaga käed löönud, kuid vorm vajab timmimist ning puldi nupud tuleb meelde tuletada.

“Karantiinis pole harjutanud, sest mul pole enam mängugi. Umbes kolm aastat tagasi viimati tegelesin, aga siis, kui Itaaliasse Udine klubisse läksin, müüsin mängu maha. Peale seda pole uut ostnud,” kõneles ta. “Ausalt öeldes ma ei mäleta enam isegi, milline on puldil viskamise nupp.”

Veideman meenutas samas, et viimased tulised lahingud pidas ta sel alal maha Reinar Hallikuga, endise tiimikaaslasega klubikorvpalli ja ka Eesti koondise päevilt, kellega madistati samal ajal Skype’is rääkides.

Rakvere Tarva korvpalli e-spordi meeskonna koosseisu iseloomustades pakkus Rain Veideman, et väga suurt vilumust pole neist kellelgi. “Saage paneb ilmselt siingi vana rasva pealt, aga muidu ei kujuta küll meie seisu ette,” tähendas ta. Hõreda korvialuse kohta, kus füüsiliste parameetrite poolest on kõige pikem mees Tormi Niits, kostis Veideman, et küllap paneb Kristo Saage ennast e-spordi tiimi jaoks kirja üle kahe meetri pikkuse korvialuse jõuna. “Tema võib küll ennast seal pikemaks valetada,” lisas Veideman.

Uut võistlussarja võib nimetada ka Eesti e-korvpalli meistrivõistlusteks, sest ettevõtmise üheks toetajaks on Eesti Korvpalliliit ning sellest võtavad osa Eesti-Läti korv­palliliigas võistelnud kodumaised tiimid. Palli asemel toimetavad vähemalt kuuest liikmest koosnevate meeskondade mängijad PlayStationi konsoolidega. Võistlema hakatakse videomängus NBA 2K20. Tiimiliikmetel on seal My­Playeri kontod ehk igaühel on oma pärisnimega virtuaalkuju, kelle oskused sõltuvad nagu päris mänguski kogemustest ja treenitusest. Võistkonnaliikmed asuvad oma kodus ja kokkumäng käib veebi vahendusel.

“Tekkinud olukorraga tuli kohaneda ja leida kiireid lahendusi, mis pakuksid väljundit nii mängijatele kui ka korvpallisõpradele. Pärast läbirääkimisi klubide esindajatega jõudsime ühisele otsusele, et Pafi liiga muutub virtuaalseks,” kõneles alaliliidu esindaja Henri Ausmaa.

E-sport kogus maailmas populaarsust juba kaua aega enne kurjakuulutava koroonaviiruse levikut, ent Eestis on see siiski veel suhteliselt lapsekingades. Mitmes riigis on e-sport pea sama populaarne kui tavasport. E-korvpalliliiga mängude otseülekandeid näeb teleri vahendusel Inspira kanalil.