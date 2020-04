Malekommentaar: tippmaletajad koroonat trotsimas

Et praegusel ajal ei saa maleõpetajagi tööle minna, vaid tal tuleb kodus püsida, hoiame end ning aitame malesõprade mõttetööd virgena hoida ajalehe vahendusel. Mis seal salata, tegelikult on malest kirjutamine mõnus.

Venemaa suuruselt neljandas linnas Jekaterinburgis (nõukogude ajal kandis see linn nime Sverdlovsk) 17.–25. märtsini toimunud tiitlipretendentide turniir oli mõnda aega ainus maailmas toimunud suurvõistlus, kus üritati sporti teha kurja viiruse kiuste. Maletajad ju, nagu seda hästi teame, on suured egod kõik. Mis meil kõigist ülejäänud maailma asjadest.

Mõnda aega mängiti rahulikult. Siis hakkas juhtuma. Saabusid teated viiruse levimisest üle maailma. Hakkas naljagi saama. Võistluste aukülaliseks kutsutud kunagisele maailmameistrile Anatoli Karpovile keeldus tema kaasmaalane, Venemaa tõusev täht Ian Nepomniachtchi isegi kätt andmast. Vaatas vaid ükskõikse näoga kõrvale. Mõnus oli jälgida Karpovi reaktsiooni ja näoilmet. Kunagisest kleenukesest nohikut meenutavast noormehest on nüüdseks saanud soliidne rahulolust pakatav riigitegelane. See näoilme ütles vaid üht – las noormees pealegi tembutab. Mõne vooru järel läks asi veelgi tõsisemaks. Kaks maailma tippmaletajat ei surunud enne mängu teineteisel soliidselt kätt, vaid lõid kokku hoopis küünarnukid.

Turniir pidi mängitama kaheringilisena. Esimene ring jõuti ka ära mängida. Siis tuli FIDE-l võistlus siiski katkestada. Ametlik põhjus oli see, et turniir ei saa jätkuda, kui puudub garantii, et mängijad ja ametnikud saavad peale võistlust turvaliselt ning õigel ajal koju naasta. Lennuliiklus hakkas terves maailmas katkema. Osa võistlejaid sõidutatigi kodumaale tšarterlendudega.

Sportliku külje pealt niipalju, et esimese ringi järel juhivad 4,5 punktiga korra juba mainitud Nepomniachtchi ja prantslane Maxime Vachier-Lagrave. Võistluse suurfavoriit, kaks aastat tagasi Carlsenilt lisapartiide järel kaotuse saanud USA-d esindav itaallane Fabiano Caruana on 3,5 punktiga kolmanda koha jagajate seas.

Nüüd on kergendav teatada, et ühelgi võistlejal koroonat ega mõnda veelgi raskemat tõbe avastatud ei ole. Kõik on täis võistlustahet. Elu läheb lihtsalt edasi. Millal toimub turniiri teine pool, ei tea loomulikult keegi. Küll on teateid, et Carlsen organiseerivat ainulaadset tippturniiri virtuaal- ehk online-males. Sinna on kutsutud enamik Jekaterinburgis osalenutest.