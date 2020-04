Koroonaviiruse laiendatud testimisele tõbiseid jagus

Väino, Rakvere mees, on poolteist kuud tundnud külmetushaiguse nähtusid. “Üks päev on parem, teine päev ei ole nii hea. Perearst suunas mind testile,” rääkis 64-aastane mees. Tööl härra käib, riskirühma kuuluvaks ta end ise ei pidanud ja öelda ei osanud, kas on viirusekandjaga kokku puutunud.

Koroonaproovi puutuv oli käinud nagu lepase reega: peale perearstilt saatekirja saamist oli talle poole tunni jooksul tulnud testimise kõnekeskusest kutse tulla analüüsi andma. Koroonaproovi võtmise kohta nentis mees, et ninas veidi kõditas ja silmagi võttis korra niiskeks. “Mõtlesin, et see on hullem,” sõnas ta. Koroonat mees ei karda, kuid tunnistas, et ennast siiski hoida tuleb.

Sirle, 50. aastates, nentis, et kurk teeb haiget juba kuu aega ja tema pelgab hullu tõbe. Seetõttu lasi ta end kohale sõidutada oma abikaasal, kes olevat enda sõnutsi kogu aeg terve ja keda ei kohutavat miski. Proov, see on vaja lõpuks ära teha, et asi selge oleks.

Perearst Tamara Vahtra-Aasmets rääkis, et koroonaproovi kohapeal võtmine on just seetõttu hea, et enne pidid inimesed ootama kiirabibrigaadi või minema ise proovi andmiseks lausa sadade kilomeetrite kaugusele – Tallinnasse või Kohtla-Järvele.

“Meie haiged olid nagu vaeslapsed. Nad pidid sõitma ei tea kuhu kohta, Ida-Virumaale. Nüüd on see kindlasti mugavam võimalus,” nentis Vahtra-Aasmets. Tema nimekirjas on alla 2000 patsiendi, ise on ta andnud saatekirja umbes 50 inimesele, kel on olnud haigustunnused.

Avaliku testimise koordinaatori, Medicumi juhi Tõnis Alliku sõnul on praegu plaan selline, et vähemalt kolmel korral nädalas sõidab Medicumi testimismeeskond Tallinnast Rakverre.

Kodus testimist jätkatakse ning kiirabi­brigaad saabub nende juurde, kel tervis ei luba rooli istuda või kel puudub võimalus ise autoga mobiilsesse proovivõtukohta tulla.

“Testimise koha lahtiolek sõltub vajadusest. Esialgu plaanime testida inimesi kolmel päeval nädalas – teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval. Aga oleme graafiku osas paindlikud ja see sõltub saabunud saatekirjadest,” selgitas Allik.

Ta lisas, et kodus testimist jätkatakse ning kiirabibrigaad saabub nende juurde, kel tervis ei luba rooli istuda või kel puudub võimalus ise autoga mobiilsesse proovivõtukohta tulla.

“Lisaks testime ka niinimetatud eesliini ettevõtteid ja inimesi,” lausus Allik. Seda tegevust koordineerib tema sõnul terviseamet.

Avaliku testimise tarvis on Medicum välja koolitanud ligi 20 meedikut. Rakverest võetud koroonaviiruse proovid jõuavad Tallinna Synlabi laborisse tänu Rally Estonia tiimi vabatahtlikele ja labori logistikale.

Proovi tulemuse saab inimene teada järgmisel päeval, seda näeb ta ka digilugu.ee keskkonnast, samuti edastatakse analüüsi vastus saatekirja andnud arstile ja terviseametile.

Perearst Tamara Vahtra-Aasmets märkis, et ilmselt tõstab kohapealne proovi andmise võimalus statistiliselt maakonnas koroonadiagnooside arvu.

Seda ei välistanud ka Rakvere haigla juhataja Ain Suurkaev, kes nimetas, et kuigi graafikukõver ei pruugi just meile meeldivas suunas liikuda, on sel ka oma positiivne mõju. “Kontaktide vähendamiseks ja võimalike kontaktsete kiireks tuvastamiseks,” selgitas ta.