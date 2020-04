Koerapilk uudistab pooltühje tänavaid

Loom on väike ja vilgas, nuusutab kevadõhku, sikutab kaasajalutajat järele. Korraga tajub koer heldimuse magusat hõngu, pöördub ja jääb mulle üksisilmi otsa vaatama. Kõnekas ja kaasa kutsuv koerapilk lausub: “Noh, mis passid. Tule kaasa!” Ja ma lähen koos koera ja noormehega tema rihma otsas. Või oli see vastupidi? Vahet pole. Koera pilk on nii kõnekas, et sõnu polegi vaja, ja kui midagi segaseks jääb, siis kaaslane rihma teises otsas selgitab üle.

“Berta olen, muide,” tutvustab koer ennast. “Ja tema on Kristjan,” ütleb loom pilguga kahekümnendates aastates noormehe poole näidates. “Toon teda nüüd korra päevas jalutama. Saab ka väheke Rakveres ringi vaadata. Muidu elab Tallinnas. Tavaliselt tuleb paariks päevaks ja on jube õnnelik, kui koju saab. Seekord nukrutseb. Räägib, et tööd ei ole enam.”

Kuni saabus Anu. Berta lihtsalt haistis oma väikese kogenematu ninaga, et tema on see õige. Perenaine! Inimestel ei ole nii arenenud haistmismeel. Seda teab isegi paarikuine kutsikas. Inimesele peab silma vaatama. Ja see mõjus. Anu ei kõhelnud hetkekski. “Ta tundis, et minust kasvab õige koer selle pere jaoks,” kiitis koer ja seisatas. Ülekäigurada. Ühtegi autot ei tulnud ja me läksime üle. “Ta tunneb päris mitut liikluseeskirja,” selgitab Kristjan. Berta saba annab vaoshoitult mõisa, et on tunnustust kuulnud, ning loomake laseb noormehel enda eest kõnelda.