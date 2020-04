Eriolukorda kogeb ka viimsel teel

Tapal tegutseva Viru Matusebüroo OÜ juhatuse liige Marina Kirt ütles, et viimase kuu jooksul on büroosse pöördutud palju harvem kui tavaliselt. “Ei tea, kas desinfitseeritakse rohkem ja hoitakse rohkem oma tervist, aga tõesti, matuseid on olnud vähem,” arutles Marina Kirt.

Ka on Kirdi sõnul soovitud enamikul juhtudest lahkunu otse tuhastamisele saata. “Ainult viimane matus oli ärasaatmisega – vene õigeusu kirikus, lähedastele oli see väga oluline,” täpsutas ta ja lisas, et ärasaatmisel olid vaid kolm inimest: lahkunu järeltulija abikaasaga ja lapselaps. “Inimesed on väga mõistlikud, saavad olukorrast aru,” lausus ta.

Eriolukorras ei ole Tapal lugejat matusele kordagi tellitud, pere on vaid haual hüvasti jätnud ja kolm peotäit mulda visanud. “Ja meil on büroos seismas mitu urni tuhaga. Oodatakse, mil eriolukord läbi, ja maetakse maha hiljem,” nimetas Kirt.

Viru Matuseteenused OÜ juhatuse liige Üllar Vaserik ütles samuti, et enamikul juhtudel soovitakse tuhastamist ning lükatakse matusetalitus edasi ajale, mil eriolukord on lõppenud. “Väga harva on avaldatud soovi leinamaja kasutamiseks, erandkorras oleme vastu tulnud, vaatame iga juhtumit eraldi ning siis saavad tulla vaid paar inimest, väike perering, hoitakse distantsi,” rääkis Vaserik. “Inimestel on raskem, sest ei saa tavapäraselt kadunukest ära saata, aga saadakse aru.”

Aare Rohumets Rakvere Matusebüroost, mis osutab teenust kogu Lääne-Virumaal, nentis samuti, et enamasti soovitakse lahkunu ilma tseremooniata otse tuhastamisele saata ning matmistalitus lükatakse edasi suvisele ajale, mil olukord on loodetavasti rahulikum. Rohumetsa kogemust mööda võetakse lahkunu tuhk koos urniga üldjuhul siiski koju, mitte ei jäeta büroosse matust ootama. “Kui ema tuhk on kodus urnis, siis ei sega see kedagi. On muidugi ka neid, kes on ebausklikud ja kardavad, ja erandjuhul võtame ka hoiule,” rääkis Rohumets ning lisas, et urni hoiule võtmisega on neil ette tulnud ka seda, et veel aasta hiljem tuleb lähedast taga otsida ja talle meelde tuletada, et põrmule oleks vaja järele tulla.

Matusebüroos koos abikaasa, kahe poja ja väimehega toimetav Rohumets juba aasta aega lahkunutel ise järel ei käi, seda teevad pojad ja väimees, küll on kalmistul talituse pidamine endiselt tema ülesanne. “Tavanditeenus on väga spetsiifiline teenus, sellest saab ülevaate alles aastatega,” nimetas ta.

"Ma ei saa aru, mil moel on politseinikud isikukaitsevahendite suhtes rohkem eesliinitöötajad kui meie." Aare Rohumets, matusekorraldaja