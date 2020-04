Rakveres põleb Rimi kauplus lahtise leegiga

Et suits läheb kaupluse taga oleva elumaja poole, paluvad päästjad sealsetel elanikel kindlasti aknad sulgeda.

Kohapeal viibiv Virumaa Teataja ajakirjanik Aivar Ojaperv rääkis, et kohal on kolm kiirabiautot ja palju päästeautosid. "Katuse alt olid leegid üleval. Kuna põleb katusealune ja seal lähedal on õhksoojuspumbad, võis tuli sealt alguse saada."

Mati sõnutsi algas põleng katuse alt. Inimesed ei saanud esiti midagi aru, kõik tulid poest välja rahulikult. "Paanikat ei tekkinud," sõnas pealtnägija.

Eveli rääkis, et hakaks just kassas kauba eest maksma, kui tundis poes suitsulõhna ja ta ütles klienditeenindajale, et midagi on valesti. Ta arvas, et oli viimane klient, kes jõudis ostude eest veel maksta. "Kõik kulges rahulikult, poes paanikat ei olnud," sõnas Eveli.

Angela võttis just Rimi küljes olevast pangaautomaadist raha ja otsustas poodi minna. Sündmused olid nii kaugele arenenud, et teda enam sisse ei lastud. "Enne oli suitsulõhn ja siis hakkas häire tööle," märkis Angela.

Mõlemad naised tunnistasid, et ei saanud aru, et tegemist on põlenguga, vaid arvasid, et õppusega. Nad nägid küll suitsu tõusmas, kuid ei arvanud, et olukord on nii hull.

Rakvere linnapea Triin Varek oli Rimi kauplusest mööda sõitnud juhuslikult, niimoodi sattus ta sündmuskohale enne päästjaid. Tema sõnutsi olid paar-kolm inimest siiski ehmatusest šokis ja kohapeal nendega ka tegeleti.

Kuna õhksoojuspumbad asuvad katuse all, oli esialgu probleeme nende välja lülitamisega.

Politsei on sulgenud Laada tänava ristmiku. Samuti on kinni kaupluse juures asuv bussijaam. Politsei hakkas sündmuskohta ümber piirma. Inimesi on kohapeal palju, kuid distantsi püütakse hoida ja käitutakse mõistlikult.

Päästjad tegeleb hoone kustutamisega. Kella 13.25 saadi tuli kontrolli all.

Rimi vastutustundliku ettevõtluse spetsialist Katrin Bats ütles, et hetkel pole veel selge, millest tuli alguse sai, seda selgitab ilmselt uurimine.

Tema sõnutsi oli õnnetuse hetkel tööl kuus inimest. Rakvere Rimi minis on pinda veidi üle viiesaja ruutmeetri.

"Tulekahju algushetkel oli ka poes kliente, ent kõik evakueeriti väga kiirelt. Keegi õnnetuses viga ei saanud," sõnas Bats.

Rimi vastutustundliku ettevõtluse spetsialist lausus, et nad ei oska praegu öelda, mis saab edasi. "Täpseid plaane ei oska hetkel öelda. Need sõltuvad kahjude ulatusest," märkis Bats.