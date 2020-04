Eriolukorra piiranguid rikutakse iga päev

"Paraku peab tõdema, et siiski on inimesi, kes kehtestatud piirangutest kinni ei pea," nentis Satsi ja lisas, et seni ei ole Lääne-Virumaal menetlust kellegi suhtes eriolukorra piirangute rikkumise tõttu alustatud. "Enamik inimestest, kellega on vestlusi läbi viidud, on mõistnud olukorra tõsidust ja laiali läinud," jätkas Satsi ja tõi näiteks kolmapäeva, mil politseil tuli tegeleda seitsme noore inimesega, kes reegleid rikkusid. Kui isikul on tuvastatud rohkem kui kaks rikkumist, siis alustab politsei menetlust. Süüdlast võib karistada rahatrahviga.