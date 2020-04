Viska pilk, kust meie maakonda 2017. ja 2018. aastal külastati

Rakverele on need andmed tulevikuks abiks. Abilinnapea Andres Jaadla rääkis, et Rakvere on viimastel aastatel turismisektori taristu arengusse oluliselt panustanud, uuendatud on ajalooline Pikk tänav ja valmimas on Vallimäe vabaõhukeskus. "Kuigi turismisektor on eriolukorra tõttu hangunud nii Eestis kui ka üle kogu maailma, võimaldavad tehtud uuringud ja andmete võrdlemine teha plaane kriisijärgseks ajaks," ütles Jaadla.