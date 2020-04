Ilmub film Georg Otsast Võsul

Sel aastal ilmub Toomas Lepa panusena film Georg Ots Võsul, kuhu on panuse andnud nii kohalikud elanikud kui tuntud nimed. Samuti leiab filmist kaadreid kuuel eelneval aastal toimunud Georg Otsale pühendatud suvekontserditest. "On tehtud mõned intervjuud võsukatega, kes on mänginud koos Otsa lastega ja kes on ise näinud kuulsaid kontserte. Otsa meenutavad filmis veel Eino Baskin, Eri Klas, Urve Tauts," sõnas Toomas Lepp. Dokumentaalfilm esilinastub praeguste plaanide järgi 12. juulil Võsu Rannaklubis Georg Otsa sajandi kontsertil.