Uutmoodi koolivaheaeg: aardejaht, iseendasse ja iidoli live’i vaatamine

Maailm on muutunud ja algaval koolivaheajal kevadet täiel rinnal nautida pole võimalik. Kui vanavanemate juurde ei saa, sõbrad istuvad kodus ja lennukid soojale maale ei lennuta, tuleb ka noorsootöötajatel uuel ajal uutmoodi tegevusi leiutada.

Kui vanaviisi enam tegutseda ei saa, peavad julgema ka noorsootöötajad piire lõhkuda. Fantaasia on lastud lendu üheskoos, ideid tegevusteks nopitakse internetist, omavahelisest suhtlusest ja laste algatustest.

Kairit Pärn Rakvere avatud noortekeskusest nimetas oma töö märksõnana mängulisust. Niimoodi on plaan lasta noortel iga päev piiluda ühe oma iidoli argipäeva. “Live’id ja takeover’id suunamudijatelt näitavad nende maailma. See võiks anda tõuke teha samamoodi sporti või proovida valmistada samasugust sööki. See peaks panema tegema midagi, kui kodus on jõledalt igav,” rääkis projektijuht-noorsootöötaja Kairit Pärn.

Põrguigavust on nad juba mitu nädalat püüdnud minema kupatada. “Meil on palju treeninguvideoid ja loodusviktoriin, kus saab nutitelefoniga liikuda a-st b-ni.”

Aga kõige ägedam on Pärna meelest teha koolivaheajal hoopis midagi sellist, mida enne tehtud pole. “See on võimalus olla iseendaga. Kui see saada selgeks, siis tunned ennast ja teisi ka paremini. Oleme püüdnud oma lehel igasugu infot selles enda vaatamise osas jagada,” lausus Pärn.

Rakvere valla noorsootööspetsialistid on samuti püüdnud lapsi-noori üllatada, nii on komplekteerinud meisterdamise ja taimede kasvatamise pakikesi, mis jäetakse desinfitseeritud kujul kokkulepitud punkti.

Välja kuulutati ka vahva aardejaht. Lapsed saavad Messengeri teel vihjeid, lahendavad mõistatusi ja lõpuks peavad mõistatuses viidatud kohas leidma aarde. Fotopalgamõrvarimäng on noorsootöötajate oma leiutis, mida saab üksinda mängida. Käima läheb video vahendusel kokkamine ja leitud on ka seltskonnamängud, mida on võimalik video teel mängida.

Kas nüüd võib nädal aega lihtsalt olla? õpilase küsimus Tamsalu gümnaasiumi direktorile Aivi Mustale

Rakvere valla noorsootööspetsialist Piret Laidroo rääkis, et lisaks uuenduslike ideede kasutusele võtmisele tegeldakse jätkuvalt mobiilse noorsootööga: käiakse ringi ja vesteldakse lastega, sest ikka veel ei taha paljud mõista kriisiolukorra meetmete vajalikkust.

Kogenud noorsootööaja Oxana Nikitina rääkis, et pubekad saavad olukorrast aru, aga on täis trotsi, mida tuleb leevendada. “Kuule, mis värk sellega on, et kui läheme kahekesi välja, siis ei näe politseinikke? Nii kui kolme-neljakesi, on nad platsis,” edastas Nikitina noorte küsimuse. 2+2-nõue tekitab porinat: et kui me olemegi alati olnud kolmene punt, kuidas me siis kokku lepime, kes täna koju jääb.

Samas tuleb lastelt endalt palju uusi algatusi. Poisid avastavad ümberkaudseid metsi, kuigi kurdavad, et seal on igav. Ilmselt nad ei oska tähelepanu pöörata erilistele asjadele looduses ja noorsootöötajad näevad siin võimalust, millele tulevikus tasuks mõelda. Tüdrukud on kodukujundamisele tähelepanu hakanud pöörama ja ootavad postitusi, kus jagatakse soovitusi käelisteks tegevusteks.

Kõige keerulisem on noorsootöötajate sõnutsi nende 1.–4. klassi lastega, kellel veel seaduse järgi Facebooki kontot olla ei tohi.

“Oleme vanematega ühendust võtnud ja huvi tundnud, kas on muresid ja kas laps ei nukrutse kodus,” rääkis Nikitina ja lisas, et huvitaval kombel pole nooremaid aleviku vahel ka väga liikvel. Võimalik, et on alles multikaeas ja vaatavad päev läbi telekat. Ja lõpuks on paljud lapsed öelnud, et tegelikult tahavad nad puhata. Lihtsalt olla.

Seda nimetas ka Tamsalu gümnaasiumi direktor Aivi Must. “Tegelikult on kõik väsinud. Nii lapsed, lastevanemad kui ka õpetajad,” ütles direktor ja lisas, et üks õpilane oli temalt küsinud, kas nüüd võib nädal aega lihtsalt olla. Arusaadav, et kodud täitsa ootavad, et saavad puhkust sellest suurest õppetööst.

Ometi on ka sel vaheajal neid, kes peavad veidi pingutama. “Oleme lubanud koolivaheajal kodutööde tagantjärele esitamist,” rääkis Must.