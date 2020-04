Mereäärne meelelahutus lükatakse Lääne-Virumaal aasta jagu edasi

Möödunud Viru Folgil olid vaevalt iiri meloodiad vaikinud, kui korraldaja Peep Veedla hakkas plaanima juba tänavust rahvapidu, järjekorras kolmeteistkümnendat. Norra-teemalise festivali peaesinejaks valis ta eurolauliku, talendika muusiku Alexander Rybaki.

Trollide, viikingite ja fjordide maad, muusikat ja kultuuri tutvustav pidu augusti esimesel nädalavahetusel kaptenite külas ...

“Õnnestub moel või teisel ära teha. Hetkeseisuga pole ma midagi ära jätnud või edasi lükanud. Olen ootel, ootan valitsuse juhtnööre,” rääkis Veedla.

Talle andis lootust kultuuriminister Tõnis Lukase sellenädalane vestlus rahvusringhäälingus, kus minister rääkis võimalusest, et Viljandi pärimusmuusikafestival toimub. Kuna Eesti suurimale folgiüritusele on antud rohelise tule lootus, saab ilmselt kaks nädalat hiljem pillid hüüdma panna ka meie maakonna suurimal festivalil Viru Folgil.

Kui Viljandi puhul püütakse riske maandada muu hulgas sellega, et pidu toimub ilma välisesinejateta, siis Peep Veedla tunnistas, et Norra-teemalist Viru Folki ilma norrakateta, ainult eesti artistidega, saab mingil moel ikkagi pidada, aga küllap augustiks on ühendus Norra ja Eesti vahel taastatud.

Peaesinejale tal eesti artisti näol asemikku praegu ei ole. “Ma ei ole teinud praegu kellelegi sellist ettepanekut,” lausus Veedla. Aga ta ütles, et on teinud sotsiaalmeedias iga päev postitusi, et ürituse ootus ikka üleval oleks.

See, kas suusameistrite maa sümbolid trollid tulevad, on samuti praegu lahtine. Veedla tunnistas, et vara on arvata, milliseks võiks kujuneda festivali nägu, kui fjordide maa inimesed folgist osa ei saa võtta. “Ilmselt mingit Norra ilmet saab anda, aga ilma norrakateta ka ei saa selline üritus olla,” nentis Veedla.

Eritingimustele ilmselt tuleb mõelda. Käsmu on küll paik, kus vaatajaid saab hajutada, kuid puhtus ja desinfitseerimine muutuvad normiks. “Palju on teistmoodi. Kas inimesed peavad ka maske kandma?” arutles Viru Folgi peamees. Kaptenite külas on folgimeelseid peost osa saamas igal aastal arvukalt, paar tuhat inimest on platsidele ära mahtunud.

Kuni 3000 inimest on nautinud juuni alguses sealsamas Käsmus toimuvaid kauneid kontserte eesti populaarsemate meelelahutajatega. Pooleteist kuu pärast toimuvate kontsertide kohta sõnas Veedla, et on pooltele esinejatele pannud juba kirjad teele.

“Ära ma ei jäta midagi, tõstame ürituse aasta võrra edasi,” lausus Veedla. Ta avaldas lootust, et tõde selgub aprilli jooksul.

Seda, et olukord on ärev, kinnitasid seitsmendat korda toimuva Georg Otsa mälestuskontserdi korraldajad Toomas ja Hannula Lepp. 12. juuliks välja kuulutatud kontserti nad tühistanud ei ole, küll aga ollakse ootuses. “Suvel tahaks selle kontserdi siiski ära pidada,” ütles Hannula Lepp, kelle hinnangul ei ole Georg Otsa mälestuskontsert massiüritus.

Suve suurima rannapeo, noorte seas populaarse Võsu rannafestivali korraldaja ei tea, mis saab. Küll aga nentis kahel päeval rannalavale tuntud artiste nii Eestist kui ka mujalt maailmast toonud korraldaja Romeo Savinski, et rannapidu sügisel ei pea. “Võimalik, et tuleb ära jätta. Oleme ootel,” ütles ta.

Ka see on lahtine, kas Kunda randa sedakorda juulikuuks kavandatud käsitöö- ja kultuuripidu – sõbralaat – toimub.

Rakverest Võsule kaaperdatud saunafestivali korraldaja Marko Torm on öelnud, et festivaliettevalmistuste tegemisega jätkatakse.

Kui veel maakonna suurematest üritusest rääkida, siis Väike-Maarja vallas on määramata ajaks edasi lükatud juuni alguses toimuma pidanud traditsiooniline Pandivere päev. Esimest korda jäävad ära juuni teisel nädalal plaanis olnud Rakvere linna päevad koos kreisilaadaga. Augusti lõpuks Valli­mäele kavandatud suvelavastuse “Ivo Schenkenberg ja Hannibali rahvas” ärajäämise või toimumise otsust pole esialgu tehtud.