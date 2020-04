Kevadjärved keevad konnade pulmamängust

Mäe otsas, kuhu auto jätsime, kasvavad roosad sinililled. Iseenesest pole tegu teab mis haruldustega, aga fotograaf Ain näeb roosasid sinililli esimest korda. Tegelikult leidub neid ka Porkuni järve ääres, lisaks roosadele isegi valgeid.

Ain Aasa räägib, et Piisupi järv ongi karstijärvedest kõige elurikkam, näib, et seal säilib aasta ringi kuigipalju vett. Aga päris nii see siiski ei ole. “Eks üldjuhul on suurematest järvedest ka suvel mingid lombid järel, aga kui Porkuni järv ära kuivab, siis on kõik karstijärved kuivad,” selgitab Aasa.

Tänavu on vett palju, isegi väga palju. “Ma pole näinudki, et nendes järvedes nii palju vett on,” pajatab Ain Aasa. Üldlevinud arvamuse kohaselt toituvad järved Assamalla luha veest. Assamallas vett küll on, kuid sugugi mitte palju. Ju siis on karstijärved selle ära joonud.

Mardihansu lõkkekohta kiidab Aasa väga. “See on üks vingemaid, mida RMK siia kanti teinud on, enam-vähem samaväärne on ka Kadila raketibaasis.”

Ja miks mitte kiita – kaks varjualust, käimla, mida kirjade järgi kaks korda nädalas desinfitseeritakse, ­uhke metallist lõkkealus ja ports ­küttepuid. Ning isegi mõnest matkajast maha jäänud küünal õhtutundideks.

Kui palju täpselt karstijärvi Porkuni ja Lasila vahele jäävas metsas on, ei olegi päris selge. Eri allikad pakuvad arve kümnest viieteistkümneni. “Eks see sõltub sellest, kui suurt lompi järveks pidada,” arvab Ain Aasa. Ka andmed järvede suuruse kohta erinevad, kuid eks see sõltub ju kevadisest veeseisust.

Aasa liigub metsas maastikujalgrattaga ning räägib, et pole kõikidele järvedele ligi saanud, mõned on ikka päris padrikus ja nendeni niisama lihtsalt ei pääse. Aga Piisupi, Lemküla, Võhmetu ning Mardihansu järvele saab kenasti ka autoga juurde. “Avastamist siin kandis jätkub,” lausub Aasa.

Tänavu kevadel on karstijärved igal juhul uhked ilmaimed ja tasuvad kindlasti uudistamist. Piisupi konnade podisemise võiks aga lausa rahustavaks unemuusikaks salvestada.

Võhmetu-Lemküla karstijärved Võhmetu järv – pindala 9–10 hektarit, suurim sügavus 2,2 meetrit

Lemküla järv – pindala 6–9 hektarit, suurim sügavus 2 meetrit

Piisupi järv – pindala 4–5 hektarit, suurim sügavus 1,5 meetrit, järves üks saar

Mardihansu järv – pindala 2,3–2,9 hektarit

Sahkjärv – pindala 0,8 hektarit

Ratasjärv – pindala 0,5–0,9 hektarit

Ülejäänud järved on väiksemad.

Otse Lemküla järve kaldale viib metsatee. FOTO: Ain Liiva

RMK matkatee läheb läbi Lemküla ja Mardihansu järve vahelt. FOTO: Ain Liiva

Osa Porkuni järve ujuvatest saartest on end Külmaallikale “parkinud”. FOTO: Ain Liiva

Piisupi järv keeb ja kihiseb elust. FOTO: Ain Liiva

Mardihansu lõkkekohal on ainus info selle kohta, kuidas eriolukorra ajal looduses käituda. FOTO: Ain Liiva