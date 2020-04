Tanu, pilk ja pilt kui minu kihelkond

Eesti rahva muuseumi fotovõistlusel “Minu kihelkond” tõi Anti Poolametsale edu foto “Enda valmistatud Viru-Jaagupi tanu proovimas”, kus abikaasa Evelin sätib pähe äsja valmis saanud kaunist peakatet.

“Ai, selle üle on mul küll hea meel!” tunnistas Kulina mõisahärra ja riigikogulane Anti Poolamets, kuulnud, et pilt valiti esikolmikusse. Ta märkis, et oli osalenud eesti rahva muuseumi fotovõistlusel kogemata. “Vaatasin, et pilte kogutakse nii vahval teemal. See äratas tähelepanu,” meenutas ta.

Anti Poolamets ütles, et ehkki ta on sellel alal koolitust saanud Arvo Iholt Balti filmi- ja meediakoolis, võib teda pidada hobifotograafiks, sest pildistamiseks jagub aega harva. “Arvo Iho tõesti õpetas nägema, õpetas vaatama hoopis omamoodi. Tänu temale olen julgenud ka dokumentaalfilmi teha ning kaamera tagant julgelt vaadata elu ja inimesi,” rääkis ta.

Fotovõistlusel 171 konkurendi seas kolmandat ja neljandat kohta jaganud pildile “Enda valmistatud Viru-Jaagupi tanu proovimas” on püütud ehe eluhetk, kinnitas Anti Poolamets. “Proua mul käib Jänedal rahvariiete kursusel, ja kuna ma ise olen ka suur teemahuviline, käin aeg-ajalt kaasas valmivaid rahvarõivaid pildistamas. See tanu oli just värskelt valmis saanud. Seda triigiti ja uuriti. Ma salaja pildistasin, nii et see on hästi aus ja poseerimata pilt. Oli võimalus kohal olla ja kähku klõpsida,” meenutas mees. “Olen püüdnud fotograafina jälgida kogu protsessi ja ka filmida rahvarõiva tegemist, dokumenteerida seda protsessi algusest lõpuni. Hästi põnev materjal on koos.”

Auhinnatud fotol tanu pähe sättiv Evelin Poolamets ütles, et pilt meeldib talle väga. “See on hästi vahva! Mu abikaasa on varem ka minust pilte teinud. Mulle tundub, et tema tehtud pildid minust ongi kõige paremad. Tal on silma ja kompositsioonitaju ning ta käis ka fotograafiakursustel. Ta on loominguline inimene. Olen elukutselt disainer, aga küsin tihti temalt nõu,” kõneles naine.

Evelin Poolametsa sõnul tuli idee minna rahvarõivakursustele just abikaasalt. “Me pole ju siin Viru-Jaagupis sündinud, aga kui tuled kohta, kus oma juured maasse ajad, on hea läbi ajaloo ja rahvarõivaste ennast siin kohas leida,” nimetas ta.

Rahvarõivaste valmistamist alustas Evelin Poolamets tanust ning sellist kannatlikkust treenivat tikkimistööd soovitab ta igaühele. Nüüd on valmis ka käised ja vöö ning seelikukangas ootab kokkuõmblemist. Siis jääb veel põlletegu. “Kutsun üles kõiki naisi rahvarõivaid endale ise tegema. See on nagu meditatsioon. Neid valmistades saad aru, kui palju meie esivanemad nägid rõivaste loomisel vaeva ja milline ilumeel neil oli,” rääkis ta.

Kui enda rahvarõivakomplekt valmis, kavatseb Evelin Poolamets asuda abikaasale rõivaid tegema. “Ta ise ka räägib, et tal oleks rahvarõivaid vaja. Kuidas ta oleks minu uhkete rõivaste kõrval ülikonnas ...”

Hetke, mis Jäneda mõisas pildile püütud, mäletab Evelin Poolamets väga hästi. “Õpetaja näpunäidete järgi sai tanu kokku õmmeldud, sinna voldid tehtud ja kuulatud, kuidas tanu tuleb kanda. Siis läksingi peegli ette tanu pähe sättima. Abikaasa tegi kursustel alati pilte ja mu selja taga ta seal toimetas,” meenutas ta.

Fotovõistlusel osalemine tuli Evelin Poolametsa sõnul eelkõige soovist toetada muuseumi toredat algatust ja aidata kaasa selle kordaminekule. “Algatusi, mis propageerivad meie oma pärandit, oleme kogu aeg püüdnud toetada,” sõnas ta. “Ega me ei arvanud, et fotovõistlusel nii hästi läheb. Kui saad kiitust, hakkad ise ka asja kõrgemalt hindama, vaatad, et on hea kompositsioon.”

Fotograafihingega ajaloolasena jäädvustab Anti Poolamets riigikogus koroonakriisi hetki ajaloo tarvis.

“Praegu, kui ajakirjanikke väga sisse ei lasta, saan telefoniga jäädvustada näomaskides riigikogulasi. Ma pole jätnud seda võimalust kasutamata. Saan haruldasi kaadreid. Ajaloolasena saan aru, et ajalugu sünnib praegu meie silmade all. Seda ei saa jätta kasutamata.”

Minu kihelkond Võidufoto “Kihnu kaksikud” tegi Lilli Tölp. FOTO: Lilli Tölp Eesti rahva muuseumi (ERM) fotovõistlusele “Minu kihelkond” saadeti 249 fotot, neist vastas tingimustele 171.

Võidupildi “Kihnu kaksikud” tegi Lilli Tölp. Teise koha pälvis Elle Mets fotoga “Paraadiks valmistumas”. Kolmandat ja neljandat kohta jagasid Elle Mets fotoga “Surnuaiapüha Kihnu surnuaias” ja Anti Poolamets ülesvõttega “Enda valmistatud Viru-Jaagupi tanu proovimas”.

ERM-i Facebooki lehel on galerii kõikidest võistlusele saadetud fotodest, mille seast saab valida oma lemmiku. Hääletajate vahel lähevad loosi auhinnad.

Kuigi konkurss on läbi, ootab muuseum endiselt kõikjalt Eestist jäädvustusi, mis kujutavad kihelkonnaelu nüüdisajal. Fotod saab igaüks lisada e-keskkonda Pildiait.