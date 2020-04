Porkuni muutub senisest veelgi kaunimaks

“Meie soov oli, et ka see kant saaks korda. Nii lagedaks, kui viinavabriku juures sai, ei tahtnudki, aga ka nii pole paha,” kommenteeris Saart tõika, et Toivo Hallik laskis kogu võsa maha võtta. Suurelt maanteelt avaneb Porkunile nüüd igatahes sootuks teistmoodi vaade. “Ilus on nüüd Porkunis küll,” lausus Lembit Saart, kes kiitis ka tööde teostajat. “Tegija oli hea, ta on varem Tapal meie tellimusel tööd teinud ja seepärast sai ta ka Porkunisse meelitatud,” kõneles Tapa Vallahoolduse juhataja.