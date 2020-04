Rahvakultuuriga tegelejate arv väheneb

Enam kui kolmandik ehk 1725 inimest harrastab Lääne-Virumaal koorilaulu. Kümne aastaga on koorilauljate arv vähenenud enam kui 400 inimese võrra. Koorimuusika on ainus rahvakultuuri valdkond, mille harrastajate arv on kümne aastaga vähenenud kogu Eestis.