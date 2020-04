“Prillitoos” tuleb Emumäge ja Sallat kaema

“Eks need kännuasjad neid huvitavad,” lausus Kuntro, pidades silmas kännujuurtest puuskulptuure, mis juba aastaid Emumäele saabujaid tervitavad. Kujud, millest igaühel on oma lugu, läbisid möödunud aastal ka põhjaliku uuenduskuuri. “Leppisime vallavanemaga kokku, et niikuinii peame neid hooldama ja need kevadel korda tegema. Teemegi siis saate jaoks natuke nagu näidishoolduse – võtan generaatori kaasa ning lihvime ja lakime. Eks palju oleneb ilmast muidugi,” rääkis Hando Kuntro. “Näitan kindlasti Salla külade parki ja Piretiga tehtud ühistöid.”