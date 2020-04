Koroonaajal on politsei tabanud maakonnas rohkem roolijoodikuid

Rakvere politseijaoskonna patrullitalituse juht Tauno Lempu rääkis, et praegu on väljas rohkem politseipatrulle ja liiklust jälgitakse veelgi tähelepanelikumalt. “Märtsikuus kõrvaldasime Lääne-Virumaal roolist 37 joobes juhti. Eelmisel aastal sama ajaga kõrvaldasime teedelt 23 joobes juhti,” ütles Lempu.

“Joobes juhtide tuvastamise arv on suurenenud kõikide jaoskondade lõikes,” ütles Lempu ja tõdes, et vihjeid on saadud kodanikeltki.