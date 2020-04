Tulevased forellid päästeti üsna viimasel hetkel

"Omnivas leidus üks meeldiv naisterahvas, kelle nimi on Katrin Simm," kõneles Kruusamägi. Mehe sõnul helistas ta läbi pea kõik postifirma telefoninumbrid, mis vähegi leidis. "Kui tema poleks seda asja ajanud ja sorteerimiskeskust tagant utsitanud, siis praktiliselt me ei oleks kaubasaadetist kätte saanud. See oli ka viimane minut, kui kalamarja kätte saime, sest järgmisel päeval poleks sellega enam midagi teha olnud. Läks hästi," rääkis kohalik põllumees ja kalakasvataja väärtuslikust saadetisest, mis sisaldas 400 000 tera kalamarja.