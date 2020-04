Tele vahendusel saab eriolukorras külla minna Üllar Saaremäe ja Baruto koju

Teatrimees ja parlamendi liige Üllar Saaremäe rääkis, et eriolukorras ja kriisis on positiivne see, et kõik hädavajalikud aiatööd saab tehtud. Niimoodi jutustas ta oma töödest-tegemistest, loodusega ühes rütmis elamisest keset metsa.

Saate üks autoritest Karmel Killandi ütles, et elame praegu olukorras, kus kodus püsimisest on saanud igaühe kohustus ja parim viis enda tervise hoidmiseks. "Nii juba terve kuu. See tõigi meid mõttele uurida, kuidas Eesti kodudes elatakse ja mida tehakse. See tõesti ongi kõikide eestlaste saade,” sõnas Killandi. Ta lisas, et tegemist on südamliku ja meeldejääva kroonikaga ühest täiesti teistmoodi kevadest.