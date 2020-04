Lapsepõlveunistuse täitumine: karudega kohtumine pani rõõmust hüplema  

"Aasta tagasi helistas mulle naabrimees ja ütles, et karu on su maja juures," jutustas naine. Marju Tamme polnud aga kodus, veelgi enam, ta oli Eestist tuhandete kilomeetrite kaugusel – Aafrikas.

Karu küll käis, aga nägemata ta tookord jäi. Elevaks tegi teadmine, et kui loomad elavad tema ligidal, on äkki võimalik kunagi neid siiski ka oma silmaga näha.

"See oli nii võimas emotsioon, hüppasin ühelt jalalt teisele ja kutsusin meest, et tule nüüd ruttu," rääkis naine.

Mindigi. Pariisitar nentis, et adrenaliin voolas kehasse ja tunne oli küll selline, et loomad on armsad, ja ohtu ta tegelikult ei tunnetanud.

"Pärast mõtlesin, et nad võivad ju ka rünnata. Ega see nali ei ole," nentis ta.

Naine liikus siiski veidi eemale – ettevaatus ikkagi eelkõige. "See on nii äge tunne, oled lapsepõlvest saadik unistanud ja voilaa! kohtudki. Ja ei usu oma silmi: need lihtsalt ei saa karud olla." Marju Tamm arvas, et nad vaatasid karusid üle tunni aja. Lõpuks karu märkas neid ja pani metsa poole minema.