"Juhul kui epideemia hakkab taanduma, siis võiks mõelda sellest küll niiviisi, et peale 15. maid leiab aset üleminekuaeg, kus kontaktõpe on pigem erandlik ja mõeldud eelkõige neile, kes seda kontaktis olemist rohkem vajavad: on nad siis koolilõpetajad, on nad sisseastumisteks valmistuvad õpilased või siis need õpilased, kes vajavad lisatuge – kellel ei ole distantsõpe sedavõrd hästi sobinud. Ja kindlasti ei teki kõikidel õpilastel kohustust kooli minna, vajadusel võib distantsõppega jätkata," ütles Vinter-Nemvalts.