Galerii. Rimi põlengu viimased sündmused: seadmed ekspertiisis, uurimine käib

Tulekahjul viibinud Virumaa Teataja ajakirjanik Aivar Ojaperv rääkis, et kaupluse katuse alt olid leegid üleval. "Kuna põles katusealune ja seal lähedal on õhksoojuspumbad, võis tuli sealt alguse saada," sõnas Ojaperv reedel.

Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann ütles, et seadmed on saadetud ekspertiisi ning oodatakse vastuseid. "Uurimine ei ole lõpetatud, see käib ja võib võtta aega nädal või rohkem. Rääkida saame siis, kui ekspert ja ekspertiis on oma töö ära teinud," lausus Holzmann.