3 + 2 – Lääne-Virumaa hooldekodudes on ette võetud masstestimine

Terviseameti ida piirkonna osakonnajuhataja Marje Muusikus rääkis, et tänaseks on tehtud laustestimine kolmes hooldekodus: Tammiku hooldekodus Väike-Maarja vallas, Kundas asuvas Südamekodus ja Aaspere eakate kodus.

"Aasperes tehti masstestimine eile, tulemusi veel ei ole," ütles Muusikus. Lähiajal on plaanis masstestida kaks hooldekodu ka Rakveres. "Nemad on juba vabatahtlikult karantiinis, kuid kontrollime igaks juhuks üle, et karantiini ajal poleks seal juba haigestumist," lausus Muusikus.

Lisaks masstestimisele on hooldekodude elanike seas olnud üksikuid testimisi, seda Rakvere, Uhtna, Väike-Maarja ja Tapa hooldekodus. Antud proovidest koroonaviirust leitud pole. Samuti on negatiivsed olnud hooldekodude töötajatelt võetud proovid.

"Kui on SARS-CoV-2 kahtlus, siis saadame kohe testimisele," märkis Muusikus.

Ida-Eesti regionaalse kriisikomisjoni ja Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann ütles, et hooldekodud on suure riskiga asutused, kus nakkus levib kiiresti. "Nendes on ka lamajad ja liikumatud haiged, nendel on viiruse läbipõdemine oluliselt keerulisem," nentis

Holzmann.

Lääne-Virumaal on 22 hooldekodu, elanikke on nendes üle 900 mehe-naise.

Tänahommikuse info põhjal on Eesti 178 hooldekodust koroonaviiruse positiivseid proove olnud 13 hooldekodus. Neljas Eesti hooldekodus on koroonaviirusega nakatunute arv suurem – kahes Saaremaa, ühes Ida-Virumaa ja ühes Tartumaa hooldekodus. Ülejäänutes on olnud positiivse testitulemusega üks-kaks klienti või töötajat ning uusi nakatunuid ei ole viimaste nädalate jooksul neile lisandunud.

Üks enim ohustatud rühm on vanemaealised ja krooniliste haigustega inimesed. See on olnud põhjuseks, miks juba enne eriolukorra välja kuulutamist ja eriolukorra ajal on hooldekodud olnud kõrgendatud tähelepanu all. Keelatud on hooldekodudes viibivate inimeste külastused, hooldekodudes on kehtestatud liikumispiirangud, erijuhiste alusel toimub pakkide vastuvõtmine ja isolatsiooni korraldamine. Lisaks abistatakse õdede leidmisel neid hooldekodusid, kus õendusteenust ei ole. Töötukassa pakub hooldekodudele tuge ajutise tööjõu leidmisel, käima on lükatud kiirkursused abihooldustöötajatele.