Rimi: saame vaid soovitada, et riknenud pakendiga kõlblikud kaubad läheksid toidupanka

"Loodame, et pärast homset on meil luba hakata poes koristama ning inventuuri tegema," sõnas Bats.

Kannatada saanud kaupade kohta lausus vastutustundliku ettevõtluse spetsialist, et kuna juhtumiga on seotud kindlustus, otsustab kindlustaja, mis nendega edasi tehakse. "Meie omalt poolt saame vaid soovitada, et riknenud pakendiga kõlblikud kaubad läheksid toidupanka," lausus Bats.

Kaupluse tulevase käekäigu kohta nentis ta, et kui uurimine on lõppenud, hindavad nad kahjusid ja võimalusi, kuidas poe taastamist parimal kujul teha.

Mitmel päeval on sündmuskohal toimetanud uurijad. Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann ütles, et seadmed on saadetud ekspertiisi ning oodatakse vastuseid. "Uurimine ei ole lõpetatud, see käib ja võib võtta aega nädal või rohkem. Rääkida saame siis, kui ekspert ja ekspertiis on oma töö ära teinud," lausus Holzmann.