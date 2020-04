Laekvere valmistub jõuludeks

"Jõulupuu istutamisel on lisaks praktilisele vajadusele ka sümboolne tähendus. Tahame inimestesse süstida positiivsust ja tuletada meelde, et pidagem vastu – peale koroonat tulevad jälle jõulud," rääkis vallavanem Rauno Võrno rõõmsalt. "Muidugi loodame ka, et puule siin meeldib ja ta võtab juured kenasti alla, et juba detsembrikuus ehituna Laekvere elanikke rõõmustada," lisas Võrno.