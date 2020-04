Võsu rannas alustati liiva sõelumisega

Tänavu veebruaris otsustas Haljala Vallavalitsus soetada Võsu ranna puhastamiseks liivasõeluja, mis esmaspäeval 20. aprillil Ameerika Ühendriikidest kohale jõudis. Transport organiseeriti koostöös Viru-Nigula vallaga. Haljala vallavanema Ivar Lillebergi sõnul puhastati randa varasemalt käsitsi. "Paraku kostus ikkagi tihti nurinat, et rand on must ja räpane," sõnas Lilleberg.