Väärtusetu mõisahoone lastakse taeva poole

“Kinnistul asuv hoone oli halvas seisus, kinnistu omandamisel saime kaasa ka lammutamisloa,” ütles riigi kaitseinvesteeringute keskuse esindaja Kaupo Kaasik ja lisas, et iga kinnistu omanik peab hea seisma selle eest, et tema valduses olevad ehitised endast ohtu ei kujutaks. “Ainuke võimalus vältida ohtu meile ja kõrvalistele isikutele oli see tondiloss lammutada,” selgitas ta.

Et pioneeripataljoni kaitseväelaste üks võimekusi on ka mitmesuguste rajatiste lõhkamine, saadi kokkuleppele, et ohuallika kõrvaldamise võtab enda peale 1. jalaväebrigaadi pioneeripataljon. “D-kategooria lõhkaja kursuse planeerimise alguses saime informatsiooni, et seoses eritasandilise ristmiku ehitamisega omandas kaitseministeerium maatüki, millel seisab lammutamist vajav kivihoone. Just sellist praktikavõimalust me oma õppuritele otsisime,” meenutas demineerimiskeskuse ülem vanemveebel Andres Pajur.