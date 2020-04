Juhtkiri: üllatus koolilõunapakis

Rakvere linn jagab eriolukorra ajal kooliõpilastele toidupakke, välistamaks, et distantsõppel peaks keegi tühja kõhtu kannatama, sest soe koolitoit jääb saamata. Tänuväärt algatus, kuid siiski väikse agaga. Kümneks koolipäevaks mõeldud toidupakk on kokku pandud selliselt, et sealt leiab suurest pakist kilekotti ümber pakendatuna kaerahelbed, aga ka toore kanafilee, mis on samamoodi ümber pakendatud. Et kuivained ümber pakitakse, selles vahest probleemi ei ole, teine asi on muidugi toore lihaga. Linn põhjendab sellist teguviisi sooviga pakkuda koolilastele võimalust toituda tervislikult ning vältida pooltooteid.

Selge, et arvestades ühe toidupäeva maksumust koolis, selle paki sisuga imesid korda ei saada. Samas pole mõtet asja alahinnata, sest see on nii mõnelegi perele väga oluline abi. Eriti juhul, kui on vaja täita mitme koolilapse kõhtu. Küllap on portsu toiteväärtuse arvutamine omaette kunst, aga siingi võiks läheneda asjale mitte kuiva matemaatika pinnalt, vaid kasvõi natukenegi loomingulisust kasutades. Kõikide asjadega pole niikuinii kõik rahul ja igaühe meele järele ei peagi olema.

Kui aga läheneda asjale sedapidi, et ettevõtmise idee on olnud tagada toit vähekindlustatud perede lastele, siis nüüd näeb see pigem välja kui lennukilt külvamine – kõigile ühtemoodi ja samadel alustel. Saagu siis kaerahelvestest toekas hommikupuder või kasutatagu neid küpsiste tegemiseks. See jääb iga pere enda otsustada. Samal ajal jagatakse üleskutseid, et toidupakk loovutataks just vähekindlustatud peredele. Kas siis ei võikski juba korraldada toidujagamist nii, et avalduse alusel saaksid paki tegelikud abivajajad?

