Väike hind terve olemise nimel

Poolteist kuud hiljem alates esimese koroonajuhtumi diagnoosimisest Eestis näeme, et puutumata pole jäänudki ükski maakond, sealhulgas Ida- ja Lääne-Virumaa. Viiruse mõju on jõudnud meist igaüheni, olgu tegemist noore või vanema inimesega.

Eeskätt võitlevad eesliinil meedikud, kuid valmis peavad praegu olema kõik – nii arstid, politseinikud, kohalik omavalitsus kui ka teie, head virumaalased. Tõsi, viiruse vastu pole veel vaktsiini, mistõttu saab viiruse levikut tõkestada üksnes enda õige käitumisega ja toimuvasse tõsiselt suhtudes.

Märtsi lõpust alates tuleb avalikes kohtades pidada kinni 2+2-valemist ehk viibida seal vaid üksi või kahekesi ja hoida vähemalt kaks meetrit vahet. Piirangud jõudsid ka poodidesse ja apteekidesse, kus tuleb jälgida, et inimestel oleks müügisaalis piisavalt ruumi. Tuleb meeles pidada, et vahe hoidmise nõude järgimine võib päästa elusid: nii teie enda, teie lähedaste kui ka kõigi teiste oma.

Viimane kuu on näidanud kätte keerulised kohad igas vanuserühmas. Töötavad vanemad žongleerivad töö, olme ja koduõppega. Lapsed ja noored lausa igatsevad kooli. Eakad on pidanud loobuma oma tavapärastest harjumustest, olgu selleks igapäevane poeskäik või lapselaste hoidmine.

Meie eakad inimesed on oma elus näinud mitmesuguseid raskusi, kohati keerulisi ja ka hirmsaid aegu. Seetõttu võib praegune oht nakatuda viirusse või langeda küberpättide õnge tunduda seniste raskuste kõrval tühine. Tuletan meelde, et Ida- ja Lääne-Virumaal on ligi 80 000 väärikas vanuses elanikku. Head eakad Virumaa elanikud, olukord on tõsine ja viirusse nakatumise suurim oht on tervise­spetsialistide sõnul just teil. Palun hoidke end!

Eestimaalastele omaselt ei kipu me paluma abi, vaid püüame ikka ise hakkama saada. Just praegu on see aeg, mil tulebki abi küsida, mitte seada ohtu enda või teiste tervist. Julgen kinnitada, et abikäsi jagub ja abi saabub. Nii kohalikud omavalitsused kui ka riigiasutused teevad väga suuri jõupingutusi, et appikutsetele saaks vastatud.

Kõige olulisem on püsida kodus – ja sellega saab igaüks hakkama. Kodus olemise kohustuse korral tohib teha vaid kriitilise tähtsusega käike arsti juurde, poodi või apteeki. Õigeim oleks leida alternatiiv, tellides näiteks süüa e-poest või paluda toidukaubad tuua mõnel lähedasel, kes need kontaktivabalt teieni toimetab. Mida vähem käike ja teiste inimestega kontakte, seda väiksem on tõenäosus viirusesse nakatuda.

Valik on karm, ent peame kindlalt otsustama, kas soovime eriolukorra kiiret lõppu või praeguste ebamugavuste lõputut vindumist. Usun, et ootame kõik juba pikisilmi olukorra lahenemist ja elukvaliteedi taastumist, aga miks proovime siiski kõrvale hiilida?

Mingil määral võime mõista noori, kes kampadesse kogunevad ja politseinikke nähes laiali jooksevad. Väga raske on aga aru saada täiskasvanutest, kes päeval poes liikudes maske kannavad, kuid õhtul hoovis seltskondlikku aiapidu peavad. Täpselt sama lugu on kinniste üritustega baarides või turismitaludes. Politseil pole praegu kohustust nendesse olukordadesse sekkuda ja loodan südamest, et lisameetmete vajadust meil käesolevas eriolukorras rohkem ei teki.

Sõpradega suhtlemine ei pea katkema, ent palun olge vastutustundlikud – grillipeod koduaias või ühised piknikud looduses ei ole praeguses olukorras kohased. Peame pidama meeles, et praeguste olude ajutine ebamugavus on kõigest väike hind selle eest, et meie ja meie lähedased oleksid elus ja terved, et saaksime lõpuks sellest viirusest võitu.

Kohased ei ole niisugused ettevõtmised juba ainuüksi sellepärast, et inimestevaheliste kontaktide ärahoidmise nimel töötab Virumaal iga päev korraga kuni paarsada riigiteenistujat, kohalike omavalitsuste töötajat ja vabatahtlikku. Meie vallavanemate ja linnapeade, politseinike, päästjate, keskkonnakaitsjate, kohalike omavalitsuste ametnike, õpetajate, treenerite ja vabatahtlike nüüdsed pingutused on suunatud just nimelt sellele, et püsiksime kodus ja järgiksime 2+2-reeglit. Pidagem meeles, et koroonaviiruse levikust ja eriolukorrast tulenevate raskustega võitleme kõik koos ühiskonnana.