Tutipidu kui lootuskiir keset hädamerd

Minul oli oma õpetajatega suurem distants, kui oli minul oma õpilastega. Tegelikult ei saa distantsi kunstlikult tekitada. See kas tekib või siis ei teki ja see põhineb vastastikusel austusel.

Panin tänavu oma lapselapse Melissa kaisukaru oma kodumaja aknale lootuses, et kui temal tuleb kätte koolilõpetamise aeg, võtab ta oma plüüskaru ja läheb koos sõpradega kodulinna tänavatele lustima. See ilus traditsioon peab jätkuma, sest just traditsioonid on aidanud meid kõikidest hädaolukordadest läbi tulla. Minu lapsepõlve kaisukaru on väga räsitud moega, sest minu kaksikud pojad lõid aastaid tagasi selle naelaga minu kodumaja seinale, põhjendades seda sellega, et mis ta seal toas üksi konutab, las vaatab ka meie tegemisi. Minu tütar sellise barbaarsusega ei leppinud ja tõi karu tuppa tagasi.