Käsipallis tehakse tulevikuplaane

Eesti Käsipalliliit lõpetas võistlushooaja kõikides täiskasvanute ja noorteliigades märtsi keskel kohe, kui kuulutati välja eriolukord. Praegu tegeletakse võimalike tulevikustsenaariumidega.

Alaliidu peasekretär Pirje Orasson rääkis, et juhatus pole veel otsustanud, kas meeste meistrivõistluste paremusjärjestus pannakse kuidagi paika või mitte. “Küsisime eelmisel nädalal klubidelt seisukohta ja need on kokku võetud, aga otsust veel ei ole. Juhatuse koosolek toimub kas sellel nädalal või järgmise alguses. Nemad otsustavad, mis saab ja kuidas asjad lõpevad,” kõneles Orasson.

Praegu tegeleb käsipalliliit võimalike tulevikustsenaariumide kallal ja paralleelselt eelmise hooaja teemadega arutatakse juba nii suviste rannakäsipallivõistluste kui ka meeste Balti liiga tulevikku. “Praegu veel keegi ei tea, mismoodi elu suvekuudel hakkab kulgema, aga kui on võimalik, siis alustame juulis rannakäsipalliga. Sügise ja Balti liigaga seoses on plaan korraldada sarja natukene teistmoodi. Kui see on paigas, saame minna edasi Eesti võistluste juurde,” kõneles Pirje Orasson.

Põhimõttelisi muudatusi kavandatakse ka riigi tiitlivõistlustel, kuid ilma konkreetsete juhatuse otsusteta peasekretär lähemalt rääkima ei soostunud. “Peame iga nädal Läti ja Leedu käsipalliliiduga koosolekuid ja töötame asja kallal. Oleme mingid põhimõtted paika pannud,” tähendas ta napilt. “Praegu on kõik väga lahtine, sest ükski klubi ei tea, kus mängima hakkab ja millised on üleüldse võimalused. See kõik on väga keeruline ja ütleksin, et klubide jaoks isegi päris kõva väljakutse asju edasi ajada. Peame arvestama, et kõikide klubide huvid oleksid rahuldatud,” lisas ta.

Spordiklubi Tapa meeskonna peatreener Elmu Koppelmann lausus, et on mitme mängijaga vestelnud ning nende sõnul valmistas väikest nördimust, et koroonaviirus üsna kenasti kulgenud hooaja enne otsustavaid mänge lõpetas.

“Võrreldes eelmiste hooaegadega kulges meil sinnamaani suhteliselt hästi. Liikusime suunas, millest unistasime, või siis vähemalt, millised eesmärgid seadsime hooajaks,” rääkis juhendaja.