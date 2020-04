Koolilõunat asendava toidupaki sisu eeldab kokaoskusi

Mõlemas pakis olid toiduained uuesti pakendatud: kilekottides pihuga tatart, kaerahelbeid, tükk toorest kanaliha, ilma igasuguse säilivus- või pakendamise kuupäevata. “Tooge mulle näiteid, mida ma sellest teha saan, kui pakis on peotäis viilutatud peakapsast, kolm kartulit, kaks porgandit, paar plekilist õuna ja lihakonserv,” küsis Kristjan Pukki, kelle vend õpib kaheksandas klassis.

Tema sõnul tekitas kõige enam nördimust pakendamine, nõutuks tegi ka toiduainete valik. Noormees nentis, et kindlasti on toidujagamist raske korraldada, kuid ta näeks lahendusena pigem seda, et mingit toiduainet on terve pakk või karp. “Mõnitamise tunne oli,” märkis asja üles võtnud Kristjan Pukki, kes on nõudnud selgitusi Rakvere linnavalitsuselt ja teavitas probleemsest pakendamisest ka veterinaar- ja toiduametit, kust ootab lähipäeval vastust.

Ümberpakendamine on Rakveres jagatavate koolilõunat asendavate pakkide puhul probleemne tegevus. FOTO: Ain Liiva

“Valik oli kuidagi robustne, nagu oleks saanud humanitaarabi,” kommenteeris koolilõunat asendavat pakki Marko (nimi muudetud), kelle poeg õpib Rakveres 12. klassis. Perekond ei jõudnud esimese pakikutse peale reageerida, aga kuna poja klassijuhataja väga soovitas, sest pidi olema väga viisakas viiekilone pakk, otsustati teisel korral sellel ikkagi järel käia. “Oleks eeldanud midagi kiirelt valmistatavat,” kõneles Marko ja kurtis, et magusat ei olnud üldse. Perekond eeldas, et laps saab ise toiduainetest midagi teha, aga selline komplekt eeldab kõva kokkamist.

Rakvere linna jagatavad koolilõunapakid on kõikidele koolidele komplekteeritud ühtmoodi. Rakvere reaalgümnaasiumi õpilaste ema Annet (nimi muudetud) tegi nõutuks kolmele lapsele ette nähtud kogus peentangu. Korralik kotitäis.

“Sõbranna helistas ja küsis, mis asi see üldse on ja kuhu kasutada,” jutustas Anne ega osanud teist palju aidata. Hakkliha, munade ja teiste kuivainete üle oli Annel hea meel, aga kanast oli kummaline tükk lõigatud, mille puhastamisega pidid ise veel kurja vaeva nägema. Õnneks on peres koer, kes jäägid omale sai. Lahtilõikamata köögiviljad otsustas pereema ajapikku toiduvalmistamisel ära kasutada. “Mina olen rahul, sest abiks ikka,” jäi Anne vähenõudlikule seisukohale, aga lisas siiski, et selle tangu asemel oleks makaronid ära kulunud ja kana asemel võinuks olla mingi piimatoode. “Kingitud hobuse suhu ei vaadata,” nimetas ta tuntud vanasõna.

Rakvere abilinnapea Rainer Miltop rääkis, et iga kord käib komplekt tema laua pealt läbi ja valik kas kinnitatakse või tehakse välja pakutud toiduainete suhtes muutused.

“Saame ka tagasisidet lastevanematelt ja arvestame seda järgmisel korral,” kinnitas Miltop ja lisas, et viimane kord anti välja umbes 400 pakki ning ainult üks inimene kirjutas, et oleks soovinud ka mõnda maiustust, ja teine kahtles, kas kilesse pakkimine on parim lahendus.

“Ma arvan, et teeme väga head tööd,” ütles abilinnapea ja lisas, et kuigi oli paar pisut negatiivsemat kirja, olid ülejäänud kiitvad.

Rainer Miltopi sõnul on Rakvere pakid võrreldes mujal jagatavatega, kuhu pannakse vorstijupp, konserve, banaani ja kommi, praktilised ja head. Ta ütles, et pakitaotlejate hulk tõusis peale esimest pakijagamise korda oluliselt, kuna inimesed olid olnud eksiarvamusel, nagu oleks tegu sotsiaaltoetusega. Miltop julgustas inimesi pakile järele minema. Tegu on koolitoiduga, mille laps peab kätte saama. Pakk on komplekteeritud sama põhimõttega, nagu valmistatakse koolilõunat. Pooltoodete asemel soovitatakse kasutada naturaalseid toiduaineid.

Toidupakid ootavad laialijagamist. FOTO: Ain Liiva

Ettepaneku kohta, et toitlustaja võiks pakiga kaasa panna ka mingid retseptid, sõnas Miltop, et lastevanematel endil on võimalik luua kasvõi sotsiaalmeedias suhtlusgrupp, kus retsepte jagada.

Rakvere linna hariduse peaspetsialist Vilja Messer toonitas, et tegu ei ole abivajajate pakiga. Peredega, kus on probleeme ja lapse igapäevane soe kõhutäis on sõltunud koolilõunast, tegeleb tema sõnul sotsiaalosakond.