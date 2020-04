Põllumeestel palutakse teatada linnukahjust

Kevad on päevakorda tõstnud Eestimaa põldudele jõudnud rändlindude tekitatud kahjud põllukultuuridele ning haneliste heidutuse. Rändel olevate haneliste arvukus ja põllumajandusele tehtud kahjud on viimastel aastatel oluliselt kasvanud – seda on märganud nii põllumajandustootjad ise kui ka tunnistanud ornitoloogid ja keskkonnaametnikud.

Kreeni sõnul on kahjudest teatamine oluline, kuna see aitab paremini hinnata nende tegelikku ulatust ja mõju Eesti põllumajandusele. Ainult nii saab selgitada linnukahjude probleemi tõsidust.

Haneliste jaht on Eestis lubatud 20. septembrist 30. novembrini. Paraku ületab aga just kevadine rändlindude kahjustus taluvuse piiri, põhjustades põllupidajatele ulatuslikku kahju. Põllumehed on olukorra leevendamiseks korduvalt teinud ettepanekuid kevadise heidutusjahi lubamiseks, sest teiste heidutusvahendite mõju on piiratud või ammendunud.