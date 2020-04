Demineerijatel jagub Virumaal rohkesti tööd

Käesoleval aastal on Ida regioonis olnud demineerijatel 107 sündmust (20. aprilli seisuga), millest 94 on seotud lahingumoonaga. Lahingumoona on leitud metsast, koduhoovidest kui ka mererannast.

Ida-Eesti pommigrupi juhataja Rauno Raidloo sõnul on selle aasta lumetu talve põhjusel Ida regioonis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes olnud kolm korda rohkem sündmuseid. Eelmine aasta 15.04 seisuga oli kokku vaid 31 sündmust.

"Lõhkehasid oleme käesoleval aastal hävitanud kokku 379 ühikut, võrdluseks eelmise aasta 51 ühikuga 15.04 kuupäeva seisuga, mida on seitse korda rohkem kui eelmisel aastal," ütles Rauno Raidloo.

Valdav osa Ida regiooni lahingumoona kutseid on seotud Teise maailmasõja aegsete intensiivsete lahingupiirkondadega, mis maastiku eripärade tõttu on kõrvalisemates ja kehvmini ligipääsetavates asukohtades.

"Seda muidugi ei saa reegliks pidada sest lõhkekehasid võib leida kõige eriskummalisematest kohtadest: mererand, vanad kaevud, tiigid, järved, lakad, pööningud, keldrid, põllud jne loeteluga võib minna väga pikalt edasi," väitis Ida-Eesti pommigrupi juht.

Lisaks sellele, et Ida-Eesti pommigrupi demineerijatel on palju tööd, on käinud nad ka abistamas. Nimelt panustas Ida-Eesti pommigrupp ja IPK Järvamaal leitud Saksa päritolu 250 kg lennukipommi hävitamisoperatsiooni oma meeskonna ja IPK tehnikaga.

Demineerijad juhivad tähelepanu sellele, mida inimene ei tohi kahtlast eset avastades. Kahtlast eset ei tohi liigutada ega kaasa võtta, et kellelegi näitama minna! Ei tohi edasi kaevata, välja tõsta, midagi rohkem uurima hakata. Teine asi mida teha – hoiatage läheduses viibivaid inimesi ja ärge laske kedagi leitud eseme lähedusse ning helistage häirekeskusele ja täitke saadud juhiseid!

Demineerijad rõhutavad ka seda, et keegi ei naera ega karista teid, kui see ei olnud lõkekeha, eksimine on inimlik. Igal juhul on parem pigem üle reageerida ja anda leiust kindlasti teada Häirekeskuse infotelefonile 112.