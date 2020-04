"See mõte on mul peas olnud ammu. Kaitsemaske ei saanud enne lihtsalt kätte, ma ei julenud neid ka hakata Hiinast lennukiga tooma, kartsin, et ei tea, millal need siia jõuavad. Nüüd oleme saanud need turult mõistliku hinnaga, need on olemas ja aitamishetk on käes," rääkis Oleg Gross.