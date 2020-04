Ida-Eesti regionaalse kriisikomisjoni juht: riik võtab luubi alla inimeste vaimse tervise

Holzmanni sõnul vaadeldakse eraldi täiskasvanuid ja noori, sest nende stressiallikad on erinevada. Näiteks on paljud täiskasvanud kaotanud osaliselt või täielikult oma sissetuleku ja see tekitab muret pere toimetuleku pärast. Noortele võib tekitada liigset stressi piirangutest tingitud koduõpe ja suhtluse puudus. Viimast küll aitavad sidevahendid leevendada, kuid need ei asenda varasemat suhtlusvabadust.

Holzmanni sõnul püütakse esmalt saada olukorrast ülevaade. Et kas inimeste vaimne tervis on kujunenud probleemiks. Kui on, siis leida lahendusviise. Mida saaksid teha kohalikud omavalitsused, mida riigiasutused.

Holzmanni sõnul tõenäoliselt eriolukorra kehtivusaega pikendatakse. Kõne- ja mõtlemisainet pakub piirangute leevendamine ehk millal mida ja kui suures mahus teha. Piirangute leevendamine on eeskätt seotud majanduse turgutamisega ehk millal saavad inimesed ja mis sektoris jätkata tööd. Paljusid kindlasti huvitab küsimus eelolevast jaanipäevast. Holzmanni sõnul tuleb siin eeskätt austada eesliini töötajaid, kes oma elu ja tervisega riskides võitlevad koroonaviirusega. Seepärast ei ole mõistlik näiteks enneaegsete massiürituste lubamisega nende tööd ära nullida. Tõenäoliselt tehakse piirangutega seotud otsus maiks-juuniks, ja hiljem juuliks-augustiks. Holzmanni sõnul on siin oluline, et vajadusel jätame massiüritused, kaasa arvatud eeloleva jaanipäeva ära, ja kui tarvis, siis jäävad mõned piirangud kehtima terveks suveks. Regionaalse kriisikomisjoni juht rõhutas, et mõistlik on pigem karta kui kahetseda.

Mis puudutab spordirahva seas tõstatatud küsimust, et millal võib näiteks väljas tennist mängida, vastas Holzmann, et kõike võib teha, kui järgitakse 2+2-reeglit.