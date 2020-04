Naabermaakonnas sagenenud kütusevargused pole meieni veel jõudnud

"Viimase kahe nädala jooksul on Rapid Security häire- ja juhtimiskeskusesse tulnud ootamatult palju häireid kütusevarguse katsetelt," selgitas ettevõtte juhataja ja turvaekspert Vallo Põldma. "Varastatakse peamiselt traktoritest ja muust tehnikast ehitusobjektidel."

Kütusevargused ja varguskatsed pandi toime peamiselt Harjumaal, viimati Tallinnas, Saue ja Anija vallas. "Võimalik, et kütusevargused ehitustelt on seotud ka pandeemiakriisiga," tõdes Põldma. "Paljudel inimestel, eriti neil, kes "mustalt" töötanud, on sissetulekud oluliselt vähenenud ning nõudlus odava kütuse järgi kasvab."

Ida prefektuurist öeldi, et aprillis on Rakvere politseijaoskonnas alustatud üks kütusevargust puudutav kriminaalmenetlus. Ajavahemikul 1.- 8. aprillini varastati Viru-Nigula vallas Varudi külas ekskavaatorilt kaks akut, 200 liitrit kütust ja parempoolne tuli. Tekitatud kahju on ligikaudu 1000 eurot.

Ajavahemikul 12. märtsist kuni 20. aprillini on Lääne-Virumaal registreeritud üks kütusevargus, eelmisel aastal samal perioodil oli kaks.

Rakvere politseijaoskonna juhtivuurija Tiina Toost selgitas, et varguste ennetamiseks saavad väga palju ära teha ka inimesed ise. "Näiteks kui tehnika jäetakse objektile, siis on mõistlik sõidukid ja muud kütust vajavad esemed tankida enne töö alustamist või paigaldada territooriumile valvekaamera," õpetas ta. "Lisaks saavad kogukonna turvalisuse tagamisel abiks olla kõik piirkonnas elavad inimesed, kes saavad politseid teavitada, kui märkavad ehitusobjektide läheduses kahtlaseid inimesi või sõidukeid."