Peaminister kutsub süütama Jüriöö Märgutuld

Aktsiooni korraldaja, Ajakeskuse Wittenstein juhi Ants Hiiemaa sõnul on praegusel muutlikul ajal oluline pöörduda tagasi oma juurte juurde ja väärtustada maarahva traditsioone, mis on aidanud Eesti rahval rasked ajad üle elada. "Märgutule süütamisega näitame, et suudame ühte hoides, aga ka siis kui üksteisega pole võimalik kohtuda, keerulise aja üle elada. Näitame selle algatusega üheskoos, et Eestimaa küla elab," sõnas ta.