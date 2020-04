Otseeetris vastab küsimustele Elar Vahter

Veebikohtumise eel viskas muu hulgas piiramatu suurusega veesõiduki juhtimisõigusega mees õhku mitu päevakohast teemat: “Üks meie eksistentsiaalseid põhiküsimusi on: kuidas olla? Praeguses isolatsioonis tundub see eriti aktuaalne. Kuidas iseendaga olla? Kuidas teisega koos olla? Miks üldse olla? Kuni selleni välja, kes ma üldse olen ja miks ma midagi teen. Kas selleks, et olla see, kes ma olen? Kas selleks, et pärast karantiini uuesti tööle minna? Mina ootan küll juba teatrisse naasmist, kuna see annab mulle võimaluse olemiseks. Samamoodi annab mulle võimaluse olemiseks eelseisev otseeetri kogemus. Kel soovi, see saab seal koos minuga olla, küsimusi esitada ja kaasa mõelda või lihtsalt olla. Ise katsun ka võimalikult palju olla see, kes ma olen. Ühesõnaga, tegelen olemise väljakutsega, kuidas jääda kaamera ees iseendaks.”