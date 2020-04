Algavad noorte laulu- ja tantsupeo omaloomingu korjetalgud

XIII noorte laulu- ja tantsupeo kunstiliste toimkondade ning Eesti laulu- ja tantsupeo sihtasutuse korraldatud talgutel on oodatud osalema heliloojad ja tantsuloojad, laulude ja laulusõnade kirjutajad, luuletajad ja kõik, kellel ehk juba praegu on kusagil laekas valmis laulu- ja tantsupeole sobivat omaloomingut või kellel tekib täna inspiratsioon mõne teose loomiseks ja talgutel osalemiseks.

Noorte laulu- ja tantsupeod on olnud sillaks, mis on juhtinud noored laulu- ja tantsupeotraditsiooni juurde, teisalt on noored toonud lavale kaasa värsked ideed ja öelnud välja selle, mis neile korda läheb, mõtestades seeläbi pidevalt traditsiooni oma kaasajas.

XIII noorte laulupeo peadirigent Pärt Uusberg rõhutab, et need omaloomingu korjetalgud ei ole olemuselt kindlasti mitte konkurss, vaid pigem avatud platvorm kõigile, et tutvustada kunstilisele toimkonnale oma teoseid. “Võibolla on meie seas loojaid, kelle kohta me üleliia palju ei tea, aga kellel on annet väljendada end kas kooriteose, laulu, luuletuse või hoopiski tantsu loomise näol,” selgitas Uusberg.