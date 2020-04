Kas Tapa toidulahing võib olla infosõda?

Tellijale

Kaitseliidu pikaaegse taustaga Tapa abivallavanem Rain Sepping ütleb aga lugu kommenteerides ootamatu otsekohesusega: “Minu jaoks on see koordineeritud infooperatsioon. Ma olen selliseid asju varemgi näinud.”

Lugu sai täistuurid esmaspäeva hommikul, mil väidetavalt kümmekond Tapa valla perekonda ootasid koolitoidupakki, kuid selle asemel saadeti neile Rakvere toidupangas komplekteeritud pakid. “Valdav osa neist inimestest said aru, et see ongi koolitoidupakk,” tõdes Tapa vallavolikogu esimees Maksim Butšenkov. “Nagu hiljem selgus, oli see nii-öelda boonuspakk, õige koolitoidupakk tuleb natukene hiljem.”