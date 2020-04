Muuseum uuendab tööriistakambrit

Viru-Nigula koduloomuuseum palub inimeste abi, et uuendada muuseumi tööriistakambrit. Viru-Nigula koduloomuuseumi eestvedaja Ene Ehrenpreis ütles, et kõik on kutsutud täiendama muuseumi esemelist kollektsiooni kodus üleliigseks muutunud “kila-kolaga”.