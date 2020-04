Tellijale

Võsu poe klienditeenindaja Silvia ütles, et juba kuu jagu on rahvas suvilates elanud. “Suvi on hakanud varem,” nentis Silvia.

Suhtumine on sõbralik. Põlised võsukad ja sisserändajad saavad külg külje kõrval kenasti hakkama. Seda, et linnast tuuakse pisikesse kohta kuri viirus, ei peljata. “Inimesed on väga mõistlikud. Hoiatustekste loetakse, jooned on maas ja nendest peetakse kinni. Probleeme ei ole,” rääkis poemüüja.