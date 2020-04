Käsmus jäi vaikseks

Tellijale

Müüja rääkis, et oli lugenud sotsiaalmeedias postitust, kuidas Käsmu tagaparklas, kuhu paar nädalat tagasi ei tahtnud sõidukid kuidagi ära mahtuda, oli läinud pühapäeval olnud vaid üks auto. “Sellist rahvaste rändamist ei olnud nagu enne sissesõitu keelavate märkide panemist,” sõnas müüja. Justiitsministeeriumi otsust keelumärgi seadusvastasuse kohta kommenteeris müüja, et see langetati seadusest lähtuvalt.