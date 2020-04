Oleg Gross kinkis maakonnale 50 000 kaitsemaski

Tellijale

Suurettevõtja Oleg Gross rääkis, et inimesed peavad raskel ajal kokku hoidma ja abivajajate maskidega toetamine on talle Lääne-Virumaa suurettevõtjana täiesti loogiline samm. Veelgi enam. Talle tundub, et tema peab tegema maakonnas aitamisega otsa lahti. “Kui ei tee seda Lääne-Virumaal mina, siis küsin, kes siis veel,” lausus Oleg Gross.

Mõte oli tema peas olnud juba ammu, aga selle teostamine tahtis aega. “Kaitsemaske ei saanud enne lihtsalt kätte, ma ei julenud neid ka hakata Hiinast lennukiga tooma, kartsin, et ei tea, millal need siia jõuavad. Nüüd oleme saanud need turult mõistliku hinnaga, need on olemas ja aitamishetk on käes,” kõneles ettevõtja.